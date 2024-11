Final Fantasy XIV Online: disponibile da oggi la patch Crossroads

Square-Enix ha pubblicato oggi il primo aggiornamento principale di Final Fantasy XIV Online dopo l’uscita dell’espansione Dawntrail: la patch 7.1 “Crossroads”.

La patch porta diversi nuovi contenuti e aggiornamenti, tra cui il prosieguo dell’avventura del Guerriero della luce dopo la conclusione dell’espansione Dawntrail. Di seguito trovate un elenco dei principali contenuti introdotti:

Nuove missioni dello scenario principale – Crossroads

Nuova serie di raid dell’alleanza a 24 giocatori – Echoes of Vana’diel – Jeuno: The First Walk

Nuovo dungeon: Yuweyawata Field Station;

Nuovo Trial: The Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden;

Nuovo Unreal Trial – The Jade Stoa (Unreal): affronta Byakko, uno dei Four Lords, al livello 100;

Nuove missioni Allied Society: I giocatori potranno partecipare a nuove missioni Allied Society per i Pelupelu progettate per classi e mestieri da battaglia

Supporto per il New Game+ nella Patch 7.0: per poter rigiocare alle missioni della storia principale, alle missioni dei mestieri e alle missioni di ruolo;

Aggiunte al Duty Support: aggiungeremo il supporto per il dungeon Halatali, non della storia principale, e altre cose in futuro;

Aggiornamento alle residenze: aggiungeremo la possibilità di scegliere i design per gli interni da varie aree residenziali, indipendentemente dalla posizione del lotto, e aggiungeremo anche nuovi design per gli interni;

Aggiornamento PvP – Rielaborazione di diverse mappe Crystalline Conflict, modifiche all’azione PvP e altro ancora

Aggiornamenti vari: aggiungeremo degli allenamenti per varie meccaniche di combattimento nella Hall of the Novice, delle voci per i PNG di Doman Mahjong e altro ancora.

Sono in arrivo anche emozionanti nuove sfide, come il dungeon Yuweyawata Field Station, la prova Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden, la prova Jade Stoa (Unreal) e il debutto dell’attesissimo raid di alleanza “Echoes of Vana’diel”, in crossover con Final Fantasy XI. La serie di patch 7.1x porterà nei prossimi mesi ulteriori aggiornamenti, ciascuno dei quali introdurrà diversi contenuti e modifiche all’esperienza di gioco. La patch 7.11, disponibile da martedì 26 novembre, introdurrà anche l’atteso Futures Rewritten (Ultimate), che offrirà una nuova sfida in un’epica battaglia. In questo raid per 8 giocatori compariranno alcuni volti familiari già visti nell’espansione Shadowbringers.

La patch 7.15, la cui uscita è attualmente in programma per martedì 17 dicembre, aggiungerà un nuovo PNG di consegna personalizzato, nuove missioni di Hildibrand e missioni Wachumeqimeqi aggiuntive. Martedì 24 dicembre, una settimana dopo l’uscita della patch 7.15, sarà reso disponibile un raid di alleanza con un livello di difficoltà completamente nuovo: Cloud of Darkness (Chaotic). Questo impegnativo raid di alleanza per 24 giocatori offrirà un nuovo tipo di contenuti da affrontare. In seguito, martedì 21 gennaio 2025, la patch 7.16 metterà a disposizione nuove missioni di ruolo. Il colosso nipponico ha anche rilasciato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al seguente link.