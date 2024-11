Monster Hunter Now: Niantic annuncia un nuovo evento

Niantic Inc., annuncia l’arrivo del nuovo evento “Regalità a tinte rare” di Monster Hunter Now, un’occasione straordinaria di caccia che porta con sé un gran numero di mostri variopinti, tra cui Rathian dorate, Rathalos argentati, Rathian rosa e Rathalos azzurri. L’evento si terrà a partire da lunedì 18 novembre 2024 alle 9:00 fino a domenica 24 novembre 2024 alle 23:59 (ora locale). Con l’evento Regalità a tinte rare, i giocatori possono aspettarsi:

Apparizioni Mostri: I giocatori avranno l’opportunità di incontrare più frequentemente Rathian rosa nelle paludi e Rathalos azzurro nelle foreste. Inoltre, in modo più raro, apparirà Rathian dorata nei deserti e nelle paludi, e Rathalos argentato nelle foreste e nelle paludi.

Missioni a tempo: I cacciatori potranno affrontare sfide speciali con l’obiettivo di uccidere Rathian dorata e ottenere ricompense esclusive. Apparizioni della Rathian dorata e del Rathalos argentato avverranno anche nei punti Cacciatona.

Ricompense: Gli utenti potranno raccogliere materiali, come cristalli terra, e ottenere materiali dai mostri, tra cui la membrana pura di Rathian dorata e l’artiglio puro di Rathalos argentato.

Pacchetti Speciali: Durante l’evento, il negozio offrirà pacchetti esclusivi, come il Pacchetto Regalità a tinte rare con pozioni e coltelli da ricavo speciali, e il Pacchetto buono ultracaccia per spingersi ancora più a fondo nelle terre selvagge. Inoltre, sarà disponibile in esclusiva online il Pacchetto Regalità a tinte rare Premium, che offre gemme bonus e altri strumenti di caccia.

Informazioni sui mostri:

Rathian dorata: Rivestita di scaglie dorate scintillanti, questa creatura emette un soffio micidiale e sferra colpi di coda con una portata maggiore quando è avvolta dal fuoco infernale; è inoltre vulnerabile all’elemento tuono.

Rathalos argentato: Ricoperto da scaglie argentate, questo mostro, una volta avvolto dal fuoco infernale, è in grado di eseguire una nuova serie di attacchi infuocati e di emettere un soffio micidiale; è inoltre vulnerabile all’elemento acqua.

Maggiori informazioni a riguardo, le trovate al seguente link. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.