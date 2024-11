Stellar Blade: annunciata la finestra di lancio della versione PC

Nel corso di una riunione con gli investitori Shift Up, ha ufficialmente annunciato la finestra di lancio, per la versione PC di Stellar Blade. Di seguito trovate le dichiarazioni di portavoce della compagnia: “Per quanto riguarda il porting di Stellar Blade su PC, sicuramente lo lanceremo nel corso del 2025”. “Viste le ottime vendite fatte registrare da Black Myth Wukong in particolare su PC, siamo fiduciosi del fatto che il nostro gioco possa performare molto bene in termini di vendite su questa piattaforma”. Stellar Blade su PlayStation 5 è riuscito a piazzare circa 1.5 milioni di copie vendute.

A partire dal prossimo 20 novembre invece sarà disponibile il primo DLC, in collaborazione con Nier Automata. Per ora non sono state rilasciate ulteriori informazioni in merito a questo porting, pertanto non resta che attendere per saperne di più. Al di là dell’ottimismo degli sviluppatori in merito alle possibili buone vendite su PC, bisognerà capire come la community dei videogiocatori si comporterà rispetto all’obbligo di avere una account PlayStation Network collegato al proprio account Steam. Inoltre scarseggiano anche informazioni in merito ad altri contenuti aggiuntivi, dopo il rilascio di quello che avverrà in questo mese, dunque anche in questo caso bisognerà aspettare ulteriori comunicazioni da parte della software house. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

