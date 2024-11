Atomfall: Rebellion svela la data d’uscita

Il team di sviluppo Rebellion ha da poco annunciato la data d’uscita per Atomfall, fissata per il 27 marzo 2025, su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4. La compagnia ha anche pubblicato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto si concentra principalmente sul gameplay mostrando l’esplorazione del mondo di gioco. Di seguito trovate l’elenco dei requisiti minimi consigliati per la versione PC di Atomfall, al momento quelli consigliati non sono stati ancora annunciati.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 o successivo

Processore: Intel CPU Core i5-9400f o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 6GB o equivalente

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Graficamente parlando, il titolo si difende piuttosto bene grazie ad un engine capace di portare su schermo personaggi e ambientazioni veramente molto ricchi di dettagli. Ottimo anche il comparto dell’effettistica con elementi come il fuoco e l’acqua davvero ben realizzati. Da segnalare inoltre che il gioco ha il supporto alla lingua italiana, pur non essendo doppiato in italiano. Non è da escludere che maggior informazioni su questo interessante action-survival possano arrivare nel corso dei prossimi mesi. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.