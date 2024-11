The Game Awards 2024: annunciata la data delle nomination

Il giornalista americano e conduttore dei The Game Awards, Geoff Keighley ha da poco annunciato che lunedì 18 novembre alle ore 18:00 saranno svelate le nomination per l’edizione 2024 degli Oscar americani dei videogiochi.

Vi ricordiamo infine che i The Game Awards si terranno in live-streaming il 12 dicembre 2024 e che quest’anno l’evento compie ben 10 anni di attività. L’edizione dello scorso anno, nonostante abbia fatto registrare ottimi numeri, ha avuto un po’ di problemi per quanto riguarda contenuti e ritmo dello show, ma quest’anno sicuramente problemi dal punto di vista contenutistico non ci saranno visto e considerata l’enorme mole di titoli usciti. A proposito di quest’ultimi, nel corso del 2024 ne sono usciti davvero tantissimi di seguito trovate una breve lista esemplificativa.

Metaphor: ReFantazio

Stellar Blade

Dragon Age: The Veilguard

Life is Strange Double Exposure

Black Myth Wukong

Sinceramente non vediamo l’ora di scoprire come si saranno posizionati questi giochi, nelle loro rispettive categorie di appartenenza e quali fra questi sarà fra i possibili candidati a gioco dell’anno. Vista l’importante ricorrenza del decimo anniversario, non è da escludere che il conduttore possa avere in serbo grosse sorprese da svelare durante l’evento, ma ovviamente questa è solo una nostra ipotesi. Alla fine della notizia, trovate il video dedicato al reveal delle nomination. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.