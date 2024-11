Xbox: è online un nuovo spot pubblicitario

Microsoft ha da poco pubblicato online un nuovo spot pubblicitario per il marchio Xbox dal titolo “This is an Xbox”. Quest’ultimo è costruito sull’intenzione del colosso di Redmond di voler lasciare massima libertà di scelta ai videogiocatori, dandogli la possibilità di scegliere quando e da che dispositivo giocare. Lo spot che potete trovare alla fine della notizia, è completamente in live-action e si focalizza proprio sul fatto che qualsiasi dispositivo può facilmente trasformarsi in una console. Microsoft è convinta che il gaming debba essere accessibile a tutti e in qualsiasi luogo ci si trovi ed è proprio da questo concetto che è nata l’idea per questa campagna pubblicitaria.

Phil Spencer, inoltre ha di recente annunciato che la compagnia continuerà anche in futuro a produrre console. Mentre la presidente Sarah Bond, in una recente intervista ha dichiarato che con la prossima generazione di console Xbox, i videogiocatori assisteranno ad un evoluzione tecnologica molto importante e che non si è mai vista prima nella storia degli hardware. Per maggiori informazioni sulla campagna vi rimandiamo al seguente link. Insomma a quanto pare Phil Spencer sembra avere le idee piuttosto chiare sul futuro della sua divisione gaming. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

Articoli Consigliati PlayStation 5: Neil Druckmann parla del nuovo titolo Naughty Dog GreedFall 2 The Dying World: posticipato l’update del gioco