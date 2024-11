Xbox: Phil Spencer conferma che ci saranno altre console in futuro

Nel corso di una recente intervista il CEO della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer ha voluto tranquillizzare i fan del marchio Xbox assicurando che faranno altre console in futuro. Di seguito trovate le sue parole a riguardo: “In futuro faremo nuove console Xbox, insieme ovviamente ad altri dispositivi”. A proposito di quest’ultimi secondo diversi rumors ancora mai confermati, sembra che sia in sviluppo una Xbox portatile. Visto l’alto numero di dispositivi Handled pensati per il gaming attualmente in circolazione, l’idea di creare una propria console portatile non sarebbe poi così sbagliata.

Queste parole ad ogni modo, dovrebbero tranquillizzare i fan più affezionati del marchio, che vedendo puntare la compagnia in modo così deciso su servizi come il Game Pass iniziava a temere che Xbox Series X/S potessero essere le ultime vere console del colosso di Redmond. Spencer ha poi speso due parole riguardo ad una console mid-gen, affermando che non serve aumentare la potenza dell’hardware per il proprio tornaconto personale e che quindi non vedremo una loro console di metà generazione. La presidente di Xbox Sarah Bond parlando invece delle console next-gen ha assicurato che con la prossima Xbox i videogiocatori assisteranno ad uno dei più grandi salti tecnologici nella storia delle generazioni hardware. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

