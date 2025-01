Tomb Raider IV-VI remastered: pubblicato un nuovo trailer

Crystal Dynamics e Aspyr hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per Tomb Raider IV-VI remastered, titolo attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Il nuovo video, della durata di circa cinquanta secondi si concentra principalmente sul gameplay e mostra adrenalinici combattimenti contro alcuni dei boss che incontrerete nel corso delle tre avventure. Ricordiamo infine che Tomb Raider IV-VI remastered uscirà il prossimo 14 febbraio 2025. Di seguito trovate i requisiti di quest’ultima versione.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel i3 / AMD FX-4100

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750

Articoli Consigliati Assassin’s Creed IV Black Flag: trapelate informazioni sul remake? Donkey Kong Country Returns HD Recensione: un casco di banane agrodolci

Graficamente parlando, il lavoro di rimasterizzazione dei tre giochi, è stato fatto davvero bene e segue più o meno la stessa strada tracciata dalla precedente trilogia, anche se visti gli anni che si portano sulle spalle forse avrebbe avuto più senso realizzare dei remake. Crystal Dynamics è attualmente a lavoro anche su un nuovo capitolo della serie di Tomb Raider per console current-gen e PC, anche se al momento non si ha nessun’altra informazione a riguardo. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

, t