Assassin’s Creed IV Black Flag: trapelate informazioni sul remake?

Continuano a susseguirsi i rumors in merito al remake di Assassin’s Creed IV Black Flag, stavolta arrivano da uno sviluppatore (fra l’altro lo stesso che di recente sta dando informazioni sul remake di The Elder Scrolls IV:Oblivion) che sul suo profilo LinkedIn ha condiviso, salvo poi sbrigarsi a cancellarle, alcune informazioni su questo remake. A quanto pare, quest’ultimo non sarebbe un semplice rifacimento grafico del gioco originale ma includerebbe diverse novità anche a livello di gameplay, fra cui viene menzionata anche una nuovi ecosistemi riguardanti la fauna, inoltre il gioco dovrebbe ancora una volta essere mosso dal motore grafico proprietario di Ubisoft ossia l’Anvil Engine.

Ricordiamo, infine che il colosso francese, non ha ancora confermato o smentito queste indiscrezioni, pertanto le informazioni riportate sin qui, son da prendere con la massima cautela in attesa di annunci ufficiali. Ricordiamo infine che Assassin’s Creed IV Black Flag è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Articoli Consigliati Nintendo Switch 2: svelata la potenza di calcolo della console? Tomb Raider IV-VI remastered: pubblicato un nuovo trailer

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core2Quad Q8400 2.6 GHz o AMD Athlon II X4 620 2.6 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Nvidia Geforce GTX 260 o AMD Radeon HD 4870

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 2400S 2.5 GHz o AMD Phenom II x4 940 3.0 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 470 o AMD Radeon HD 5850

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.