Whisper Mountain Outbreak: annunciata la finestra di lancio

Toge Productions ha da poco annunciato la finestra di lancio di Whisper Mountain Outbreak fissata per il terzo trimestre del 2025 su PC. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un video che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo si concentra principalmente sul gameplay, alternando fasi di esplorazione ad altre di combattimento. Di seguito, trovate i requisiti della versione PC di Whisper Mountain Outbreak. Segnaliamo, anche che è disponibile una demo giocabile. Graficamente parlando il gioco si difende già da ora piuttosto bene, grazie ad un engine che porta su schermo una discreta quantità di dettagli. La compagnia attualmente, non ha parlato di un possibile arrivo del titolo anche su console current-gen, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 a 64-Bit

Processore: 2.4 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: 1 GB VRAM

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: 2.4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2 GB VRAM

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.