Street Fighter VI: pubblicato un nuovo character trailer per Mai

Capcom ha da poco pubblicato un nuovo character trailer dedicato al personaggio di Mai Shiranui, inoltre ha colto l’occasione per svelare anche la data in cui il personaggio arriverà nel roster di Street Fighter VI, fissata attualmente per un generico inverno 2025. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa due minuti e mezzo si concentra principalmente sullo stile di combattimento di Mai Shiranui, mentre si scontra con Chun-li. Ricordiamo infine che Street Fighter VI è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Di seguito, trovate i requisiti di quest’ultima versione del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX1060 / Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit /Windows 11 64-Bit

Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: RTX2070 / Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

