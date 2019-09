Trials Rising: disponibili demo, seconda espansione e terza stagione

Trials Rising ha ricevuto molti nuovi contenuti da parte di Ubisoft. Il racing-arcade può essere provato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite una nuova demo gratuita. Inoltre, sono disponibili la seconda espansione “Crash & Sunburn” e la terza stagione “Welcome to the Future”, che andranno ad aggiungere due nuovi pacchetti di tracciati, oggetti per la personalizzazione e un evento a tema Halloween.

Trials Rising: tutti i nuovi contenuti

Crash & Sunburn porta i giocatori in un emozionante viaggio al di sotto dell’equatore, dove attraverseranno la foresta Amazzonica, ammireranno le rovine Inca, parteciperanno a un safari e scopriranno l’Antartide. Con 37 nuovi tracciati ambientati tra America del Sud, Africa, Australia e Antartide, e due nuove moto super divertenti da guidare, i giocatori potranno anche ottenere il nuovo completo Jungle Explorer, perfetto per ogni avventura nell’emisfero australe.

La terza stagione, Welcome to the Future, porterà un’ampia varietà di nuovi oggetti per personalizzare moto e piloti. I nuovi oggetti saranno rilasciati regolarmente nel corso della stagione, tra cui due nuovi completi, Cyborg e Tuta spaziale, che saranno accompagnati da due nuove skin per le moto, Robo per la Mantis e Space Rover per la Rhino. Oltre a questi contenuti, la terza stagione porterà anche tre nuovi fanali futuristici e 10 nuovi caschi a tema. A partire da ottobre, un evento stagionale porterà tutta l’atmosfera di Halloween in Trials Rising sotto forma di alcuni oggetti spaventosi per la personalizzazione che saranno disponibili nel negozio di accessori o nelle casse per l’evento a tema. I piloti potranno anche cercare le lanterne di zucche nascoste nei vari tracciati per sbloccare un casco esclusivo.

