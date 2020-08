One Piece Pirate Warriors 4: X-Drake e Killer saranno nel nuovo DLC

One Piece: Pirate Warriors 4 continua a deliziare i suoi fan con grandi novità e personaggi scaricabili. Dopo il recente arrivo del Whole Cake Island Pack, che introduceva i combattenti come Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie e Vinsmoke Judge, il picchiaduro ispirato al manga di Eiichiro Oda e prodotto da Bandai Namco non si ferma e annuncia un nuovo pacchetto di personaggi, che conterrà tre nuovi guerrieri.

Il primo sarà X-Drake (i cui primi screenshot erano stati già mostrati lo scorso luglio), ex Marine e capitano dei Pirati di Drake, una delle Undici Supernove e membro della Generazione Peggiore, che grazie al suo Frutto del Diavolo di tipo Zoan Ancestrale è in grado di trasformarsi in un allosauro.

Il secondo, stando alle rivelazioni fatte nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, sarà invece Killer, il cofondatore dei Pirati di Kidd e altro membro delle Supernove e della Generazione Peggiore.

Questi due temibili guerrieri entreranno dunque molto presto, insieme a un terzo personaggio, la cui identità però non è stata ancora rivelata, a far parte di un roster che contà già ben 46 personaggi giocabili, tra quelli originariamente compresi nel gioco, e quelli introdotti con il primo DLC.

One Piece: Pirate Warriors 4 è disponibile su PC (via Steam), Play Station 4, Xbox One e Nintendo Switch.