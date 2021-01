The Medium si mostra nel nuovo Live Action Trailer

Bloober Team ha recentemente pubblicato il Live Action Trailer dedicato a The Medium, titolo che arriverà sul mercato dalla giornata del 28 Gennaio 2021 su PC, Xbox Series X e Xbox Series S, che arriverà dal giorno del lancio sull’Xbox Game Pass. La clip video è stata realizzata in collaborazione lo studio d’animazione Platige Image, candidato dell’Academy Ward Tomasz Baginski come scrittore e produttore creativo e il talentuoso Pawel Maslona come regista.

Baginski ha espresso le seguenti parole durante un comunicato stampa:

The Medium è un gioco con una struttura narrativa molto forte. La cosa più importante per me è stata capire qual’è l’essenza di questa storia, chi sono i suoi eroi e il suo tono. Il compito era quello di appoggiarsi al più possibile al lato emotivo della storia, cercando di mantenere il maggior numero possibile di colpi di scena. La sceneggiatura dovrebbe costruire un certo stato d’animo piuttosto che rivelare una storia.



Dopodichè, Piotr Babieno, CEO del team di Bloober, ha aggiunto: