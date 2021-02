Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, svelato il villain?

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 è già in fase di preparazione dopo il grosso successo del primo film che ha ottenuto persino il Premio Oscar per il miglior film d’animazione. Ad oggi non sono ancora stati ufficializzati né la trama ma nemmeno i personaggi che saranno inclusi nel film ispirato al fumetto della Marvel.

Ora il sito dello scooper Charles Murphy sembra aver svelato una piccola novità sul sequel: chi sarà il villain. Stando al sito, il villain che verrà introdotto in questo film sarà niente di meno che Spot (conosciuto da noi in Italia come Macchia), un nemico ‘oscuro’ dell’Uomo Ragno ma anche di Daredevil. Il personaggio di Macchia, per replicare i poteri di Cloak (del famoso duo Cloak & Dagger), ne ha ottenuti alcuni simili che ha messo al servizio del boss del crimine Wilson Fisk a.k.a. Kingpin; nei fumetti Macchia manipola i portali transdimensionali. Ovviamente prendete questo report con le ‘pinze’ perché, nonostante Murphy sia uno scooper piuttosto autorevole, non è ancora confermato ufficialmente.

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo sarà diretto da Joaquim Dos Santos, basato su di una sceneggiatura firmata da David Callaham. Per ora confermati nel cast solo Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales/Ultimate Spider-Man e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy/Spider-Gwen (o, meglio, Spider-Woman). La produzione è affidata ad Amy Pascal e al duo Phil Lord – Chris Miller. Daniel Pemberton tornerà a realizzare le musiche della pellicola.

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 non sarà l’unico film della Sony/Marvel in fase di sviluppo al momento; è stato annunciato anche uno spin-off tutto al femminile che, al momento, non ha ancora una data di uscita. Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo servirà come rampa di lancio per questo annunciato spin-off che dovrebbe essere incentrato non solo su Gwen Stacy ma anche sui personaggi di Spider-Woman (Jessica Drew) e di Silk. Il nuovo film d’animazione dedicato all’Uomo Ragno è atteso nei cinema per il 7 ottobre 2022.