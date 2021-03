Valheim fuochi da campo mortali!

Un giocatore di Valheim ha sconfitto i primi due boss del gioco usando solo un falò. In un nuovo video da Let’s Game It Out su YouTube, l’host del canale trova un interessante nuovo utilizzo dei falò (o fuochi da campo). Dopo aver evocato il primo boss di Valheim, Eikthyr, un enorme dio cervo, il giocatore procede a dargli fuoco trascinandolo ripetutamente sul fuoco da campo, fino a quando la vita del boss non si estingue nelle fiamme.

Successivamente, il content creator procede con cautela con il secondo boss di Valheim, chiamato The Elder. Questo boss assomiglia un po’ ad una versione boschiva e verde di Slenderman, di conseguenza è molto vulnerabile alle fiamme e con centinaia di fuochi da campo, ancora una volta, Let’s Game It Out riesce a sconfiggere un altro boss di Valheim usando solo i falò.

Quando le note sulla patch di Valheim sono arrivate questo mese, lo sviluppatore Iron Gate ha rivelato che stavano modificando la difficoltà dei boss Bonemass, Moder e Yagluth, a causa del fatto che i giocatori li stavano uccidendo un po’ troppo velocemente e facilmente.