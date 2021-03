Valheim: superati i 5 milioni di giocatori

Continuano a piovere successi per Valheim, il gioco suvival sandbox firmato Iron Gate AB che sta spopolando su Steam, Rilasciato in early access sulla piattaforma lo scorso febbraio infatti, il titolo del developer svedese ha riscosso grande approvazione tra i giocatori, raggiungendo immediatamente cifre da capogiro.

E dopo aver toccato,lo scorso 24 febbraio, quota 4 milioni di copie vendute, sono diventati 5 milioni i giocatori attivi a un mese dall’uscita della versione anticipata su Steam. Iron Gate ha deciso di festeggiare l’occasione per condividere alcune delle impressionanti statistiche del gioco. Come ad esempio quella secondo la quale i giocatori avrebbero accomulato oltre 15.000 anni di gioco!

Sono invece 35 milioni le ore di gameplay viste su Twitch e soprattutto, Valheim si piazza attualmente al trentanovesimo posto come gioco con le migliori recensioni su Steam (un dato, quest’ultimo, basato sulle recensioni degli utenti). E le recensioni sono state tantissime: 120.690, quasi tutte molto positive. E il tutto è stato realizzato da un team di sole cinque persone (anche se il developer conta di espandersi).

E bisogna ricorda che Valheim è pur sempre nella sua fase di early access: Iron Gate e il publisher Coffee Stain hanno programmato l’aggiunta di nuovi biomi, tra cui le Terre Nebbiose, a cui andranno ad aggiungersi anche nuovi boss, nuove ricette e del mobilio per la casa Inoltre l’Oceano comincerà a vedersi molto più spesso e potrebbe essere inserita un’opzione di customizzazione delle navi.

Insomma, se siete tra quei cinque milioni di giocatori, aspettatevi grosse novità da Valheim!

