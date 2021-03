Call of Duty Warzone: fan segnala un presunto simbolo neonazista

Nelle ultime ore è insorta su Reddit una discussione circa Call of Duty: Warzone, battle royale free to play di Call Of Duty: Modern Warfare (potete recuperare qui il trailer della Stagione 2) pubblicato da Activision circa un anno fa. La serie FPS è nota per le vicende immaginarie calate in ambientazioni piuttosto realistiche, ma a quanto pare per qualcuno il realismo si è spinto fin troppo oltre: un utente di Reddit, infatti, ha pubblicato una foto del logo viola del battaglione

Chimera che YEGOR porta sul braccio destro, logo che sembrerebbe la riproduzione del simbolo di un battaglione neonazista ucraino, noto come Azov Battalion, di cui l’utente ha riportato l’immagine per mostrarne l’effettiva identicità, salvo per l’inversione dei colori. A quanto pare, però, già molti altri utenti avevano segnalato nei commenti questa inquietante coincidenza… Sembra che i problemi di Activision non sono ancora finiti: vedremo nei prossimi giorni come intenderà agire.

E voi che ne pensate? L’avevate notato?