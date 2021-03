Dragon Ball Xenoverse 2: DLC 12 e note sulla patch 1.26

Nel corso degli anni, i fan di Dragon Ball Z hanno avuto molti titoli spin-off in cui affondare i denti. Più di recente, Dragon Ball Z: Kakarot è stato lanciato su PS4 e Xbox One nel gennaio dello scorso anno. Tuttavia, un gioco di Dragon Ball che viene ancora aggiornato regolarmente, più di molti altri titoli della serie, è Dragon Ball Xenoverse 2: lanciato nel 2016, Xenoverse 2 ha ricevuto una serie di aggiornamenti e DLC per mantenere sempre vivo l’interesse della community.

Più di recente, il gioco ha ricevuto un nuovo aggiornamento gratuito e un DLC 12. Il contenuto principale del DLC, intitolato Legendary Pack 1, include due nuovi personaggi giocabili (Pikkon e Toppo) oltre a missioni extra, missioni parallele, mosse, costumi e altro ancora. In termini di aggiornamento gratuito, i giocatori hanno un sacco di nuove missioni, costumi e altri extra con cui divertirsi. Di seguito le note sulla patch che conosciamo finora per l’ aggiornamento di Dragon Ball Xenoverse 2:

Aggiunti dati per Legendary Pack 1

Implementato Conton City Vote

Stylist implementato

Aggiunta una nuova formazione per Capsule Machines

Meccaniche di battaglia riequilibrate

Difficoltà corrette per il torneo di Conton City

Tasso di drop modificato per gli oggetti delle missioni

Apportati altri miglioramenti / aggiustamenti

Bandai Namco ha anche aggiunto ulteriori dettagli sugli eventi, il voto degli eroi e altro sul loro sito ufficiale: puoi verificarlo qui . Oltre a questo, degli utenti su Reddit hanno tradotto le modifiche al bilanciamento che sono state aggiunte al gioco come parte di questo aggiornamento, che puoi trovare qui.

Il fatto che l’ultimo DLC si intitoli Legendary Pack 1 suggerisce che un Legendary Pack 2 è in arrivo. Dragon Ball Xenoverse è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia e PC.