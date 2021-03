Annunciato Isonzo, sparatutto dedicato alla prima Guerra Mondiale ambientato in Italia

Isonzo, FPS ambientato sulle Alpi, è stato annunciato per PC, Xbox Series S / X, Xbox One PlayStation e PlayStation 5. Vivi la battaglia alpina sul fronte italiano nell’ultimo capitolo della serie WW1 in arrivo entro la fine dell’anno. Isonzo si svolge sul fronte meridionale durante la Grande Guerra e catapulta i giocatori nel titanico scontro tra Regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico. Ispirato alla lotta dei due anni per l’omonimo fiume, Isonzo consentirà ai giocatori di attraversare i nuovi campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, tanto belli quanto letali.

I combattimenti si svolgeranno su vette con vista mozzafiato, valli impervie e fantastiche città del Nord Italia. La nuova modalità di gioco Offensiva trasporta i giocatori nel mezzo delle più celebri battaglie storiche sul fronte italiano, dai combattimenti ad alta quota sulle Alpi ai sanguinosi scontri per il fiume Isonzo. Matt Hergaarden, sviluppatore e Co-fondatore di M2H, ha affermato:

Il fronte italiano si è rivelato il teatro ideale per alzare l’asticella dei giochi della serie WW1, sia in senso figurato che letterale! La guerra alpina di Isonzo porta numerose meccaniche di gioco inedite, insieme al nuovo esercito italiano, impegnato a combattere contro quello austro-ungarico. Non vediamo l’ora di mostrare ciò a cui abbiamo lavorato: ci sono molte novità interessanti in arrivo.



Isonzo è il terzo videogioco della serie WW1 e introduce i fan alla guerra alpina nel nordest dell’Italia. Tannenberg ruota attorno alla guerra di manovra su larga scala sul fronte Orientale e Verdun, il gioco che ha dato origine a tutto, catapulta i giocatori in un’intensa guerra di trincea sul fronte Occidentale. Isonzo pone le sue basi su quanto di buono già visto nella serie WW1, prendendo l’intensità di Verdun e combinandola con la vastità di Tannenberg. Apre dunque nuovi orizzonti nelle Alpi con una completa revisione delle feature, inclusa una nuova modalità Storia, per elevare ulteriormente la serie e coinvolgere i giocatori come mai prima d’ora.