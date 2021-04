Test Drive Unlimited Solar Crown confermato per tutte le maggiori piattaforme, nuovo trailer

Vi avevamo precedentemente anticipato che Nacon, il conosciuto publisher francese, proprietario di molte IP di generi differenti, avrebbe pubblicato una lunga serie di informazioni riguardanti diversi titoli racing. Tra questi, qualcosa sarebbe dovuto arrivare per Test Drive Unlimited Solar Crown, e così è stato.

Proprio poche ore fa, Nacon e KT Racing, il team di sviluppo dietro il titolo che segna il ritorno del rinomato brand, hanno annunciato in via del tutto ufficiale che la produzione approderà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC tramite Steam.

L’annuncio, tuttavia, arriva con un nuovo trailer per il gioco, il quale promette “auto da sogno, personalizzazione, avatar, competizioni open world, casino e stile“, sulla stessa scia del competitor Forza Horizon, insomma. Nuove informazioni su Test Drive Unlimited Solar Crown arriveranno nella stagione estiva. GamesVillage, ovviamente, vi terrà informati.

Un’esperienza di guida e stile di vita open world in una location del mondo reale costruita in scala 1: 1. Prendi le chiavi e vivi la tua vita di lusso. Ricorda, lo status sociale è tutto nel mondo di TDU.