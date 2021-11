FIFA 22: Udinese esports inaugura la nuova stagione

Durante il suo primo compleanno il team Udinese Esports ha annunciato la partnership con BenQ, la stagione competitiva di FIFA 22 sta per iniziare e sarà ufficialmente sponsorizzata dalla multinazionale specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di tecnologie digitali.

Tutti i tornei ufficiali di quest’anno si svolgeranno all’interno della Dacia Arena, dove i giocatori di Udinese Esports potranno giocare a FIFA 22 su monitor BenQ MOBIUZ

EX2510 e EX2710. La conferma della partnership arriva da Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director BenQ Italy:

Gli sport virtuali rappresentano un mercato in forte espansione in cui BenQ è presente con i propri monitor fin dagli albori. Questo ci dà un grande vantaggio competitivo in termini di expertise che il mercato ci riconosce e che ci pone come brand di riferimento dell’eSport a livello mondiale.



Altrettanto importante è la dichiarazione di Gianluca Pizzamiglio, Responsabile Marketing di Udinese Calcio che dimostra l’interesse da parte del team italiano in questo tipo di partnership:

Per noi è un valore molto importante la continuità delle partnership e con BenQ Italy abbiamo trovato un partner ideale nel percorso di crescita del nostro Team Udinese eSports. L’organizzazione di eventi live alla Dacia Arena, come quello di domenica, è uno dei nostri obiettivi di questa stagione.

Con gli esport in crescita esponenziale sempre più società sportive si stanno interessando a questo settore, BenQ rappresenta uno sponsor che darà non solo al team monitor di qualità, permettendo ai giocatori di performare al meglio, ma ne permetterà anche la crescita tramite eventi come quello del 21 Novembre, che sono aperti a tutti e che fanno scoprire nuovi talenti tricolori.

Trovate qui tutte le informazioni per l’iscrizione al torneo open o per assistere all’evento dal vivo nella D-Link Gaming House della Dacia Arena di Udine oltre alle specifiche dei monitor BenQ MOBIUZ ex2510/ex2710.