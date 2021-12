Guilty Gear Strive: il DLC Baiken in arrivo a fine gennaio 2022

È passata solo una settimana da quando Happy Chaos è stato reso disponibile ai possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive. Tuttavia, Arc System Works ha già rivelato il prossimo personaggio del DLC Season 1, ed è Baiken: il samurai errante arriva alla fine di gennaio 2022.

Introdotto nel primo Guilty Gear (ma non come personaggio giocabile), Baiken brandisce una katana che può apparentemente tagliare qualsiasi cosa. Nonostante la perdita del braccio destro e dell’occhio sinistro, è ancora in grado di utilizzare una varietà di armi come cannone, mazza, artiglio, uncino e molto altro, oltre ai tatami che lanciano gli avversari. Baiken è il quarto personaggio del Season Pass 1 con un altro da aggiungere nei prossimi mesi. Di seguito una panoramica di Guilty Gear Strive tramite il sito ufficiale:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento.



L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. Il gioco presenta numerosi brani rock composti da Daisuke Ishiwatari.

La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Caratteristiche Principali

Personaggi carismatici. Il design dei vecchi personaggi è stato completamente rinnovato e sono stati aggiunti nuovi personaggi.

Un sistema di combattimento approfonditissimo, ma facile da comprendere.

Colonna sonora e brani di Daisuke Ishiwatari che contribuiscono all’atmosfera mozzafiato delle battaglie. Quasi tutti i brani sono inediti.

Gioco online gratificante con rollback net code

Molte modalità di gioco diverse, con una modalità storia più lunga di un film.

Guilty Gear Strive è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam.