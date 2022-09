Forspoken: nuovo trailer sulla storia e sul doppiaggio al Tokyo Game Show 2022

Il Tokyo Game Show 2022 è ufficialmente in corso, il che significa nuovi trailer per i più grandi giochi in arrivo, come Forspoken di Luminous Productions e Square Enix. Varie anteprime sono uscite di recente, discutendo degli incantesimi e dell’esplorazione, ma l’ultimo trailer è incentrato maggiormente sulla storia. Fornisce anche uno sguardo al doppiaggio in giapponese. Potete trovare il trailer qui sotto.

Forspoken è la storia di Frey Holland, una newyorkese che si ritrova trasportata ad Athia. Guidato da un braccialetto parlante chiamato Cuff e brandendo la magia, Frey è visto come un salvatore per combattere i corrotti Tantas. Il trailer mette in luce la sua esitazione, sia che si tratti di affrontare Tanta Sila (la più forte del gruppo) o di guardare Break che reclama la vita di persone innocenti. La storia principale che richiede dalle 30 alle 40 ore per essere completata. Di seguito una panoramica del titolo:

Misteriosamente trasportata da New York City, Frey Holland si ritrova intrappolata nella terra mozzafiato di Athia. Un braccialetto magico e senziente è inspiegabilmente avvolto intorno al suo braccio e Frey scopre la capacità di lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Frey soprannomina il suo nuovo compagno d’oro “Cuff” e parte per trovare la strada di casa.

Caratteristiche principali

Un Open World bellissimo e crudele al tempo stesso : esplorate i vasti regni di Athia, una terra sorprendente di panorami straordinari e creature ultraterrene animate da una grafica straordinaria e una tecnologia all’avanguardia.

: esplorate i vasti regni di Athia, una terra sorprendente di panorami straordinari e creature ultraterrene animate da una grafica straordinaria e una tecnologia all’avanguardia. Arsenale degli incantesimi personalizzabile: Affrontate mostri contorti in combattimenti magici con un’ampia gamma di potenti abilità che soddisfano una varietà di stili di gioco, da quelli frenetici ed esilaranti a quelli strategici e metodici.

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.