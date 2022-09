MultiVersus: gameplay di Rick Sanchez

Warner Bros. Games ha annunciato, con un gameplay trailer, che Rick Sanchez di Rick e Morty è disponibile in MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games. L’open beta di MultiVersus per PlayStation 5, PlayStation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per ulteriori informazioni su MultiVersus visitate il sito ufficiale qui. Potete trovare il gameplay trailer del nuovo personaggio qui sotto.

Rick, noto anche come Rick C-137 e spesso definito l’uomo più intelligente dell’universo, entra a far parte della Stagione 1 del gioco. È un personaggio della categoria Mago, con mosse che sfruttano le invenzioni e gli strumenti scientifici del mega genio. Un nuovo trailer di gameplay mostra inoltre gli attacchi e le mosse speciali di Rick, che comprendono gli attacchi a distanza con il blaster ricaricabile, il teletrasporto con il suo immancabile spara-porte, gli spostamenti in aria con il jetpack, le evocazioni di Miguardi per distruggere i nemici e molto altro. Il video mostra anche la variante “Rick della squadra SEAL”, già acquistabile nel gioco.

MultiVersus è il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play basato su incontri 2 vs. 2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); ); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il Gigante di Ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog. Al gioco verranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi, tra cui Black Adam (DC), Stripe (Gremlins) e molti altri che si uniranno al gruppo di MultiVersus nei prossimi mesi.

MultiVersus è su PlayStation 5, PlayStation , Xbox Series X|S, Xbox One e PC.