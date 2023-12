Genshin Impact: ecco il character demo trailer di Navia

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, sarà disponibile dal 20 dicembre e includerà due nuovi personaggi per il titolo. Saranno finalmente giocabili Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film. Recentemente sono stati annunciati i nuovi personaggi della versione 4.4 del gioco.

Hoyoverse ha pubblicato il demo trailer su Navia, il nuovo personaggio Geo che sarà disponibile dalla versione 4.3 di Genshin Impact. Nel video, intitolato Indagine non ufficiale, la Spina di Rosula è incaricata di catturare un ladro molto abile chiamato “Ombra Marina”. Il trailer mostra l’incredibile inseguimento del ladro, da parte di Navia e e dei suoi collaboratori, con qualsiasi mezzo a disposizione. Inoltre, vengono messe in evidenza le abilità del nuovo personaggio Geo.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.