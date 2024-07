The Operator arriva su Steam il 22 luglio

Bureau 81 ha annunciato l’uscita del loro titolo di debutto, ovvero The Operator, che sarà disponibile su Steam dal 22 luglio. Dopo l’enorme successo del Next Fest, “l’esperienza cospirativa” ispirata a X-Files vedrà i giocatori reclutati in un’organizzazione governativa nota come FDI. In qualità di Operatore, i giocatori dovranno utilizzare un software all’avanguardia per mettere insieme gli indizi che li guideranno a caccia del criminale informatico più ricercato al mondo, HAL.

The Operator è un’avventura narrativa immersiva in cui i giocatori ricevono i casi dagli agenti operativi della FDI. I giocatori dovranno indagare sui crimini scovando gli indizi e mettendo insieme le informazioni chiave. I giocatori potranno utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, come l’analizzatore di video e foto, il database dei cittadini e dei veicoli, il ChemScan, il blocco note o il computer, per risolvere omicidi, attacchi informatici e casi di persone scomparse.

Articoli Consigliati Drop Duchy: demo in arrivo per lo strategico di The Arcade Crew Marvel Snap: inizia la stagione di Deadpool

Per trovare la verità, i giocatori dovranno smantellare una complessa rete di informazioni e trovare le prove per ricostruire una storia piena di colpi di scena. Gli operatori dovranno seguire ogni traccia, per quanto inquietante, per riuscire a svelare le misteriose narrazioni e consegnare alla giustizia i fuggitivi come HAL, il criminale informatico più ricercato dalla FDI. The Operator può essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam e sarà disponibile dal 22 luglio. Se vuoi saperne di più, visita la pagina del negozio, unisciti al canale Discord o segui il gioco su X per ulteriori aggiornamenti.

Informazioni su Bureau 81

Fondato nel 2023, Bureau 81 è uno studio di sviluppo di giochi indie fondato su onestà, lealtà e condivisione. Impegnato a superare costantemente i propri limiti creando esperienze videoludiche uniche e innovative, Bureau 81 debutta con “The Operator”, un gioco che incarna la filosofia dello studio di creare esperienze immersive che sfidino le convenzioni.