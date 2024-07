Anger Foot: trailer di lancio dello sparatutto Devolver Digital

Lo sviluppatore Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil) e il publisher Devolver Digital sono orgogliosi di annunciare che Anger Foot è finalmente disponibile su PC. Questo gioco in prima persona eccessivamente brutale porta il protagonista, Anger Foot, ad affrontare le spietate bande della città distopica di Shit City in un vortice di fuoco e di esplosioni. Gli hanno rubato le scarpe da ginnastica preemo, e lui non si fermerà davanti a nulla per riaverle, anche se questo significa sfidare l’ultimo boss della città, il MINISTRO DEL CRIMINE.

Caratteristiche principali:

AZIONE RAPIDA BASATA SUI CALCI

Anger Foot è uno sparatutto in prima persona velocissimo, che unisce combattimenti con armi da fuoco a furiosi calci. Sfonda le porte, fai esplodere i pazzi e dai letteralmente il colpo di grazia ai tuoi nemici in una serie di livelli sempre più impegnativi e ben fatti.

SCARPE DA GINNASTICA SBLOCCABILI

Completa le sfide per sbloccare una vasta collezione di calzature eleganti e letali, ogni paio modifica radicalmente il flusso e la sensazione del combattimento. Più scarpe da ginnastica si sbloccano, più modi selvaggi e violenti si hanno per affrontare le bande di Shit City.

BASSO GONFIABILE

Sottoponi le tue orecchie a una colonna sonora con bassi incalzanti mentre sfrecci nel mondo criminale febbrile e vividamente stilizzato di Shit City. Anger Foot è un assalto sensoriale in cui la violenza estrema, le immagini e le vibrazioni si scontrano con un effetto vibrante per la mente.