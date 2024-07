Destiny 2: Rec Room e Bungie insieme per una speciale collaborazione

Rec Room, pioniere nello campo dei giochi sociali generati dagli utenti (UGC), annuncia una partnership con lo studio Bungie per portare Destiny 2, uno dei più popolari videogiochi sparatutto in prima persona e MMO d’azione, sulla sua piattaforma. Questa collaborazione mira a introdurre l’epico mondo di Destiny 2 a una nuova generazione di Guardiani all’interno degli ambienti immersivi di Rec Room.

A partire da oggi, i giocatori di Rec Room avranno l’opportunità di esplorare una versione meticolosamente ricreata dell’iconica Torre di Destiny. Questo leggendario hub dell’universo di Destiny è stato portato in vita con dettagli sorprendenti, offrendo ai giocatori un’esperienza autentica sia che si trovino su VR, console, PC o piattaforme mobili.

L’esperienza di gioco, chiamata Destiny 2: Guardian Gauntlet, fonde l’approccio innovativo e guidato dalla comunità di Rec Room con il ricco e immersivo mondo di Destiny 2. I giocatori avranno la possibilità di intraprendere avventure emozionanti e addestrarsi come Guardiani, interagendo con altri fan ed esplorando nuove dimensioni di gioco.

Oltre agli ambienti immersivi, Rec Room offrirà una nuova collezione di cosmetici per avatar basati sulle tre classi di Destiny: Cacciatore, Titano e Stregone. Il set del Cacciatore e le skin delle armi sono disponibili da subito, con ulteriori skin delle armi e set di classe per i Titani e gli Stregoni che verranno rilasciati nelle prossime settimane.

Che tu sia un Guardiano esperto o nuovo al mondo di Destiny 2, la piattaforma unica di Rec Room offre un’esperienza senza pari. Destiny 2: Guardian Gauntlet è disponibile da oggi su tutti i dispositivi supportati. Per maggiori informazioni, visita www.recroom.com o segui i social media per gli ultimi aggiornamenti ed eventi.