Monster Jam Showdown: la roadmap post-lancio

Dopo l’apertura dei pre-order digitali, Milestone e Feld Motor Sports, Inc. hanno rivelato il piano post-lancio di Monster Jam Showdown. Tonnellate di contenuti, che saranno disponibili oltre gli otto mesi successivi dall’uscita del gioco, continueranno a far vivere l’azione a tutto gas, offrendo ai fan ancora più divertimento.

Un’espansione massiccia e un mix di DLC gratuiti e premium garantiranno l’accesso a 26 truck aggiuntivi con tinte personalizzate provenienti da epoche diverse, insieme a un nuovo setting ambientato nella natura selvaggia delle Hawaii contenente 6 tracciati e 1 arena per consentire ai giocatori di mostrare le proprie abilità, oltre a un moltiplicatore di XP per aumentare più velocemente le abilità dei truck Monster Jam. Per godersi il gioco al massimo, il Season Pass permetterà ai fan di ottenere tutti i pacchetti premium che si aggiungeranno ai contenuti del day-one.

Da alcune delle icone che hanno fatto la storia di questo sport, come Monster Mutt Retro o Captain’s Curse, ai truck più amati nel mondo dei giocattoli Monster Jam, come Fuel Academy o Double Decker, tutti i fan potranno mettersi al volante delle loro bestie preferite con un roster completo di 66 truck. Monster Jam Showdown sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC il 29 agosto, 2024, con l’Early Access disponibile dal 26 agosto, 2024.