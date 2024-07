Double Dragon Revive: Arc System Works presenta un interessante reboot

Arc System Works Co., Ltd. annuncia l’uscita, nel corso del 2025, di Double Dragon Revive, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam: ecco il primo trailer ufficiale, in attesa di ulteriori annunci.

Grazie al supporto appassionato dei fan dei giochi retrò nel corso degli anni, la serie Double Dragon, che ha definito il genere d’azione a scorrimento orizzontale sin dal suo debutto nei cabinati nel 1987, ritorna come Double Dragon Revive. Una rivisitazione moderna dell’esperienza d’azione a scorrimento orizzontale con un gameplay emozionante, sfruttando appieno l’esperienza di Arc System Works nello sviluppo di giochi di combattimento.

