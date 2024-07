Farming Simulator 25: grande successo per la FarmCon 2024

Pochi giorni dopo il tanto atteso annuncio di Farming Simulator 25, il publisher e sviluppatore GIANTS Software ha incontrato migliaia di fan al Fendt Forum di Marktoberdorf, in Germania. Con un’affluenza record di oltre 3.500 visitatori, l’evento segna un’altra pietra miliare nella storia della serie Farming Simulator, adatta a tutta la famiglia, confermandosi come la più grande FarmCon di sempre.

Per la prima volta, i fan sono stati in grado di avere il quadro completo del gioco in arrivo quando diversi sviluppatori di alto livello sono saliti sul palco. Dopo che Stefan Geiger (CTO) ha posto le basi con un’analisi dettagliata del nuovo GIANTS Engine 10, il Senior Level Designer Florian Busse ha affascinato il pubblico con uno sguardo emozionante alla nuova mappa statunitense Riverbend Springs. Il dinamico duo Manuel Leithner (Lead Gameplay Programmer) e Stefan Maurus (Gameplay Programmer & Lead Integrator) ha presentato macchinari e gameplay.

I visitatori hanno avuto anche la possibilità di mettersi al volante dei trattori iconici di Fendt, come il Fendt 942 Vario, per sperimentare oltre 400 unità di potenza e partecipare a speciali tour della fattoria. GIANTS Software ha anche invitato i fan a porre domande nelle sessioni Q&A, a incontrare i content creator internazionali provenienti da tutto il mondo e a guardare il Team HELM vincere la corona della Farming Simulator League per la quinta stagione. Inoltre, gli sviluppatori hanno pubblicato il FarmCon 24 – Fendt Pack per Farming Simulator 22, scaricabile gratuitamente da tutti.

Ripercorrendo l’evento, l il CEO di GIANTS Software Christian Ammann ha commentato: “La nostra community in continua crescita non smette di stupirci con il suo incessante entusiasmo. La FarmCon di quest’anno ha dimostrato quanto siano unici, impegnati e appassionati i nostri fan. Vogliamo ringraziare tutti i nostri partecipanti per aver reso questo evento il più grande di sempre e puntiamo al futuro con Farming Simulator 25”.

Farming Simulator 25 uscirà su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I preordini sono già disponibili su canali selezionati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale di Farming Simulator.