Dieci anni di Destiny: Bungie festeggia e viaggia verso nuove Frontiere

Il 9 settembre 2014 Bungie ha pubblicato Destiny, ambizioso MMO d’azione fantascientifico che invitava i giocatori a diventare Guardiani e ad esplorare un universo online ininterrotto. Da allora, Destiny e Destiny 2 si sono evoluti insieme alla loro community e, quest’anno, Destiny festeggia il suo decimo anniversario con nostalgiche armature in-game, prodotti fisici, opere d’arte stellari e novità su Codename: Frontiers, il futuro di Destiny 2.

Ora, Bungie ha rivelato importanti cambiamenti per il futuro di Destiny 2, che adotterà un nuovo modello che prevede due espansioni di medie dimensioni e quattro importanti aggiornamenti gratuiti ogni anno. Questa evoluzione mira a migliorare l’esperienza dei giocatori attraverso una nuova saga pluriennale, introducendo una storia non lineare, una maggiore innovazione sistemica e miglioramenti significativi alle attività di gioco principali e alle ricompense. I giocatori potranno contare su questo nuovo modello a partire da Codename Apollo, un’avventura non lineare incentrata sui personaggi nonché la prima del nuovo modello di espansione, in uscita nell’estate del 2025.

Bungie è impegnata in un dialogo costante con la community di Destiny 2 e pubblicherà una serie di Developer Insight Deep Dives nel corso dei prossimi mesi. Per uno sguardo completo sulle innovazioni in arrivo e sulla direzione strategica, potete leggere il post completo sul blog qui.

Per dare il via ai festeggiamenti per i 10 anni di Destiny, i giocatori possono godersi un ritorno al passato in Destiny 2 con un nuovo set di armature per ogni classe ispirato ai concept design originali di Destiny. Questi set di armature possono essere trovati oggi intorno alla Torre nella Città Perduta ne Il Pallido Cuore.

A partire da oggi, i giocatori che possiedono La Forma Ultima possono ottenere il Titolo Leggenda in Destiny 2 completando vari obiettivi, tra cui completare la campagna Leggendaria de La Forma Ultima, indossare il set di armature dell’anniversario durante le attività rituali, esplorare il Pallido Cuore per ottenere nuovi obiettivi e altro ancora.

I giocatori che otterranno il Titolo Leggenda prima del 24 settembre otterranno l’accesso anticipato attraverso i Bungie Rewards per acquistare il nuovo NERF LMTD Blaster Destiny 2 Asso di Picche prima della sua uscita ufficiale l’8 ottobre. L’ornamento in-game per Asso di Picche sarà sbloccato da coloro che acquisteranno il NERF LMTD Blaster Destiny 2 Asso di Picche o potrà essere acquistato separatamente nel negozio Eververse. I fan possono continuare a vivere l’emozione del 10° anniversario nel Bungie Store con nuovi articoli nelle prossime settimane, tra cui abbigliamento, bevande, statue e altro ancora.

La celebrazione continua: Bungie ha stretto una collaborazione con ArtStation per il “Bungie 10 Year Destiny Art Blast”, che sarà una vetrina online per il lavoro di 66 artisti che hanno contribuito a plasmare l’universo di Destiny nel corso del tempo.

Per i Guardiani di tutto il mondo, il “Destiny 10th Anniversary Art Show'” farà parte di un tour globale con stampe d’arte e dipinti, sculture di Spettri, oggetti di scena, merchandising in vendita e altro ancora. Per maggiori dettagli sulle mostre d’arte che si terranno a Los Angeles, New York e Londra, visitate la pagina dell’evento.