Diablo Immortal: arriva “Calvario della Giustizia”

Il nuovo capitolo della campagna principale di Diablo Immortal, Calvario della Giustizia, arriva domani, 11 settembre. Il prossimo capitolo invierà i giocatori in un viaggio per purificare i propri corpi dall’oscurità causata dalla frammentazione della pietra del mondo, in modo da brandire El’druin, la leggendaria spada di Tyrael, nella sfida che li attende contro Diablo.

Disponibile per chiunque abbia completato la parte finale delle Terre del Terrore meridionali, questa missione porterà i giocatori nelle gelide Isole Fredde piene di belve, dove dovranno lottare per la loro stessa anima. I giocatori saranno anche in grado di provare Avanguardia, la nuova attività cooperativa dove gruppi di quattro persone potranno completare obiettivi basati sul livello di difficoltà, come scortare un manufatto, sconfiggere un boss dell’Inferiquiario o fermare un’invasione di Scheggiati.

