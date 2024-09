Space Adventure Cobra – The Awakening annunciato da Microid

Microids rivela le prime immagini dell’attesissimo videogioco Space Adventure Cobra – The Awakening. In un primo teaser, Cobra, il leggendario pirata spaziale, fa il suo grande ritorno. Sviluppato dal talentuoso studio Magic Pockets, questo gioco offrirà ai giocatori di tutto il mondo l’opportunità unica di rivivere le emozionanti avventure di Cobra esplorando i primi 12 episodi della serie, con uno dei suoi archi più iconici: il tesoro del Capitano Nelson.

Creato nel 1978 da Buichi Terasawa, il manga di culto Cobra ha affascinato diverse generazioni di fan in tutto il mondo con la sua trama ricca di colpi di scena, che mescola abilmente fantascienza, azione e mistero. Il successo di Cobra è in gran parte dovuto al suo protagonista principale, Cobra, un avventuriero senza paura con un braccio sinistro cibernetico che ospita un’arma formidabile, il leggendario Delta Ray. Questo personaggio carismatico, accompagnato dalla sua fedele compagna Armaroid Lady, ha catturato l’immaginazione del pubblico grazie alle sue numerose fughe nell’universo.

Il gioco Space Adventure Cobra – The Awakening promette di rimanere fedele allo spirito della serie animata del 1982, offrendo al contempo un’esperienza coinvolgente e moderna, pensata appositamente per i fan di vecchia data e per una nuova generazione di giocatori. Con una grafica fedele allo spirito dell’anime, un gameplay dinamico e una narrazione curata nei minimi dettagli, questo gioco sarà un vibrante tributo all’opera di Buichi Terasawa e permetterà ai giocatori di immergersi nell’affascinante e pericoloso universo di Cobra.

Space Adventure Cobra – The Awakening uscirà in tutto il mondo nel 2025 su console e PC, dando a tutti gli appassionati di avventure spaziali la possibilità di unirsi a Cobra nella sua missione contro i pirati spaziali e di scoprire segreti nascosti ai confini dell’universo. Space Adventure Cobra – The Awakening sarà disponibile nel 2025 su console e PC.