AFRICA GAMES WEEK si terrà a dicembre a Città del Capo

AFRICA GAMES WEEK è il principale evento del continente, dedicato a promuovere e potenziare l’industria del gaming africana. L’edizione di quest’anno si terrà il 2, 3 e 4 dicembre 2024 nella vivace città di Città del Capo, in Sudafrica. AFRICA GAMES WEEK svolge un ruolo cruciale nell’ecosistema del gaming africano, offrendo una piattaforma unica per i sviluppatori locali per connettersi con editori internazionali, studi emergenti, incubatori e leader del settore. L’evento include una vasta gamma di attività, come workshop, un’area espositiva e una piattaforma di matchmaking B2B, tutte progettate per promuovere la collaborazione e l’innovazione all’interno dell’industria.

“Come possiamo mettere sotto i riflettori l’industria del gaming africana, in rapida crescita ma ancora poco conosciuta?” Questa era la domanda che si ponevano i co-fondatori di AGW, Nick Hall e Rex Bowden, mentre partecipavano a eventi come GDC, GamesCon, Paris Games Week e altri. Si resero conto che il mercato internazionale del gaming aveva una scarsa conoscenza della scena africana. Questa consapevolezza ha portato all’idea di un evento a Città del Capo che riunisse i talenti africani del gaming, inclusi responsabili di studi, sviluppatori, professionisti del settore e nuovi arrivati, per mostrare l’eccellenza dell’industria videoludica africana. Così decisero di agire. Con l’ingresso di Alexandra Pattison come direttrice dell’evento, hanno avviato la creazione di un hub centrale per connettere, coinvolgere e promuovere la crescita dell’industria del gaming africana.

Articoli Consigliati FAIRY TAIL 2: nuovo video dedicato a Gray Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano mostra il gameplay di Noob Saibot

2018

Il primo evento conferenziale B2B del 2018 aveva l’obiettivo di dimostrare che i giochi si producono anche in Africa, offrendo un’opportunità ai game developer africani di connettersi con i loro colleghi e ampliare la loro rete.

2019

Ha visto l’introduzione di vari verticali tematici alla conferenza, la crescita dello show e la continua esposizione del mercato del gaming africano al resto del mondo.

2020

COVID-19: L’evento si è spostato online/virtuale. Questo ha permesso a più investitori internazionali, aziende e responsabili di studi di partecipare virtualmente, dando modo alle imprese e agli sviluppatori africani di mostrare più facilmente il loro lavoro.

2021/2022

Rex e Nick hanno organizzato un evento ibrido all’inizio del 2022, leggermente ritardato rispetto ai piani iniziali. Parte dell’evento si è tenuta virtualmente e parte in presenza. Il grande evento è stato poi organizzato più tardi nel 2022, quando il mondo ha riaperto e la nuova direttrice, Alex Pattison, si è unita al team per portare l’evento a nuovi livelli.

2023

AGW è tornato come evento completamente in presenza! Organizzato a Città del Capo, l’evento ha riunito delegati da tutto il continente e da tutto il mondo per condividere conoscenze con l’industria videoludica in crescita. L’evento è stato diviso in 4 giornate, ognuna con un proprio focus: VIP Day, Make-Games-Africa, Games For Change Africa e Play-Games Africa.

L’edizione di quest’anno si terrà il 2, 3 e 4 dicembre 2024 a Città del Capo, in Sudafrica. Tutte le info sul sito ufficiale.