Persona 3 Reload Episodio di Aigis -The Answer-: trailer di lancio del DLC

ATLUS ha pubblicato Episodio di Aigis -The Answer-, l’ultimo contenuto previsto di Persona 3 Reload: Pass espansione, per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Aggiunto 16 anni fa al gioco principale con la pubblicazione di Persona 3 FES, Episodio di Aigis -The Answer- (noto in origine come “The Answer” in Nord America) è un importante DLC ambientato dopo il finale del gioco, che espande la storia di Persona 3 Reload. Goditi una versione moderna dell’ultimo capitolo con più di 30 nuove ore di gioco, grafica all’avanguardia, opzioni per la fruibilità aggiornate, animazioni e interfacce rinnovate, nonché una colonna sonora riarrangiata.

In Episodio di Aigis -The Answer-, dopo aver risolto il mistero dell’Ora Buia, aver combattuto battaglie epiche nel Tartaro e aver vissuto le peripezie indimenticabili di Persona 3 Reload, i membri della S.E.E.S. si ritrovano intrappolati in un 31 marzo senza fine. Addentrati nell’Abisso del Tempo con Aigis, affronta nuove sfide e scopri la causa di questo strano evento, nonché la verità su cos’è accaduto quel giorno… La versione dell’epilogo presentata in Persona 3 Reload prevede il ritorno di un personaggio amatissimo dai fan e della musica iconica di Persona 5 Royal sotto forma di un combattimento contro un boss. Guarda il trailer “Un nemico familiare” qui per scoprire il volto dietro la maschera.

Articoli Consigliati The Crew Motorfest entra nel suo secondo anno con il più grande aggiornamento di sempre FAIRY TAIL 2: nuovo video dedicato a Gray

Persona 3 Reload: Pass espansione include l’Episodio di Aigis -The Answer, il Set musica e costumi Velluto e i Set extra musica di Persona 5 Royal e Persona 4 Golden. Il Pass espansione è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate fino al 31 gennaio 2025.

In merito a Persona 3 Reload

Vesti i panni di un nuovo studente, travolto da un destino inatteso, ed entra nell’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro. Risveglia un potere incredibile e svela i misteri del Tartaro, combatti per i tuoi amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi. Immergiti nell’Ora Buia e risveglia le profondità del tuo cuore!