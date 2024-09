The Crew Motorfest entra nel suo secondo anno con il più grande aggiornamento di sempre

Ubisoft ha fatto nuovi annunci sul futuro del franchise The Crew, tra cui la rivelazione del gameplay di diversi elementi del massiccio aggiornamento dei contenuti dell’Anno 2 di The Crew Motorfest, durante il The Crew Showcase 2024. Il team di sviluppo di Ubisoft Ivory Tower ha fornito ai giocatori una panoramica completa del grande arrivo dell’Anno 2, il 6 novembre, con il lancio della Stagione 5 e l’aggiunta di un nuovo scenario disponibile gratuitamente per tutti i giocatori: l’isola mozzafiato di Maui. Durante lo showcase, il team di sviluppo ha anche espresso il proprio impegno nel garantire l’accesso a lungo termine sia a The Crew 2 che a The Crew Motorfest. Entrambi i giochi rimarranno giocabili nei prossimi anni e in futuro includeranno anche una modalità offline. I giocatori che non si sono ancora messi al volante potranno beneficiare delle più grandi offerte di sconto mai viste su The Crew 2 (a partire da 1€ per un periodo limitato) e The Crew Motorfest (fino al 70% di sconto). Inoltre, tutti i giocatori di The Crew 2 avranno accesso a 4 veicoli per un solo Crew Credit, per dare il via alle loro avventure su terra, aria e mare.

Dal 6 novembre, tutti i giocatori di The Crew Motorfest potranno girare gratuitamente sull’isola di Maui, aggiungendo oltre 100 km² di puro divertimento su strada e fuoristrada, che rappresenta quasi il 50% delle dimensioni di O’ahu. Passare da un’isola all’altra sarà un’esperienza senza soluzione di continuità, poiché Maui sarà accessibile via mare, in aereo o su strada attraverso un nuovo ponte, senza alcuna schermata di caricamento. Questo nuovo scenario di gioco è stato progettato per rappresentare il vibrante crogiolo di culture che è Maui, fondendo le antiche tradizioni hawaiane con le influenze moderne, per rendere i viaggi dei giocatori più accattivanti che mai. Scopriranno la strada per Hana, le profonde e lussureggianti foreste di bambù, le ipnotiche cascate e gli stretti ponti che mostrano le meraviglie naturali di Maui. I giocatori potranno anche sperimentare la bellezza della spiaggia di Kaihalulu, con le sue sabbie rosse incandescenti ed esplorare il leggendario Parco Nazionale di Haleakalā, la “Casa del Sole”. Il cuore pulsante dell’isola, Kahului, è caratterizzato da un vivace centro cittadino, da un porto per barche d’altura e da sobborghi verdeggianti da esplorare. Maui è un richiamo che offre un’esplorazione infinita ed esaltanti escursioni motorizzate.

La Stagione 5 è la prima delle 3 aggiunte con l’Anno 2, ricca di nuove emozioni automobilistiche gratuite per i giocatori. Segnerà il ritorno dell’amata playlist “Made in Japan”, con il Volume 2 che introduce nuove gare al neon, eventi e luoghi. Nuove squadre di piloti sono arrivate al festival e sono determinate a dominare l’asfalto, mettendo i giocatori alla prova. Una volta affrontati tutti gli eventi principali, potrai sbloccare il tabellone Rivals Race e cimentarti in spietati scontri in gare dinamiche uno contro uno sulle strade di entrambe le isole. Ma questo è solo l’inizio perchè sono state preparate settimane di contenuti per la Stagione 5, con nuove sfide, temi legati alla cultura automobilistica ed emozionanti corse da collezionare per la stagione.

Infine, l’aggiornamento dell’Anno 2 porterà anche contenuti PVE premium con “The Chase Squad”, un nuovo tocco Motorfest al gameplay degli inseguimenti automobilistici. Nei panni dei membri della Squadra, padroneggia l’arte dell’inseguimento, imbarcandoti in un viaggio adrenalinico per inseguire, superare in astuzia e abilità i rivali delle corse urbane in intensi scontri su tutta l’isola. L’artista francese Carpenter Brut ha creato “Death Racer”, un brano esclusivo per infiammare questi inseguimenti notturni e tenere i giocatori sul filo del rasoio mentre inseguono i loro rivali nelle isole di O’ahu e Maui. Questa colonna sonora originale sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il prossimo autunno.

Chase Squad sarà inclusa nel Pass Anno 2, disponibile dal 6 novembre. Farà anche parte delle nuove edizioni Gold e Ultimate di The Crew Motorfest, disponibili nella stessa data. Il Pass Anno 2 sbloccherà l’accesso a 20 veicoli aggiuntivi: 9 veicoli saranno disponibili fin dal primo giorno mentre i restanti 11 saranno rilasciati in drop mensili nel corso dell’anno.