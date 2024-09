That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles: nuovo trailer, dedicato al DLC “The Fairy Queen’s Labyrinth”

Bandai Namco ha rilasciato il secondo DLC per That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles , intitolato “The Fairy Queen’s Labyrinth” che porterà i giocatori in una nuova avventura con il nuovo personaggio Veldora, attraverso cento nuovi dungeon. Il DLC è incluso nella Digital Deluxe Edition ed è disponibile come parte del Season Pass, o come acquisto singolo.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles è un action RPG che ricrea fedelmente la serie anime permettendo ai giocatori di rivivere momenti iconici dalla storia originale e nuove emozionanti avventure. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Articoli Consigliati Little Nightmares III: un video di gameplay ufficiale da Bandai Namco The Legend of Zelda Echoes of Wisdom: trailer panoramico per il gioco Nintendo

La Digital Deluxe Edition include il season pass, acquistabile anche a parte, che andrà ad arricchire l’esperienza originale con 3 DLC:

DLC 1: “A Strange Fate” – Aggiunge Hinata (29 agosto)

DLC 2: “The Fairy Queen’s Labyrinth” – Aggiunge Veldora (12 settembre)

DLC 3: “Martial Arts Tournament” – Aggiunge Milim (19 settembre)

Ogni DLC aggiunge un nuovo personaggio, scenario o modalità, oltre a edifici per la città, nonché missioni secondarie per estendere l’avventura dei giocatori.