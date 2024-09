Little Nightmares III: un video di gameplay ufficiale da Bandai Namco

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo gameplay video per Little Nightmares III, con cinque minuti di gioco commentati. Little Nightmares III segue le avventure di Low e Alone mentre cercano di fuggire dal Nowhere. Intrappolati nella Spirale, un insieme di luoghi inquietanti, i due amici dovranno collaborare per sopravvivere a questo mondo pieno di pericoli ed evitare minacce ben peggiori in agguato tra le ombre. Per la prima volta nel franchise, Little Nightmares III non solo consentirà ai giocatori di farsi largo nella Spirale da soli con un compagno gestito dall’IA, ma anche in una modalità cooperativa online per due giocatori in compagnia di uno dei propri amici.

Little Nightmares III sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

