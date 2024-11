Indiana Jones e l’antico Cerchio: pubblicato un nuovo Deep Dive

Bethesda e MachineGames hanno di recente pubblicato un nuovo deep dive, dedicato a Indiana Jones e l’antico cerchio, titolo che uscirà il prossimo 9 dicembre su Xbox Series X/S e PC. Mentre la versione PlayStation 5 arriverà durante la primavera del 2025. Come di consueto trovate il video rilasciato alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di ben quattordici minuti si concentra principalmente sul gameplay mostrandone ogni caratteristica. Graficamente parlando il gioco si difende molto bene grazie ad un engine in grado di portare a schermo una notevole quantità di dettagli. Ideato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, e ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta e Indiana Jones e l’Ultima Crociata, Indiana Jones e l’antico Cerchio immerge i giocatori in una nuovissima avventura narrativa per giocatore singolo.

Con un mix di scene di stampo cinematografico, risoluzione di enigmi e combattimenti corpo a corpo, i giocatori vivranno un’autentica esperienza alla Indiana Jones in giro per il mondo per cercare di sconfiggere le forze sinistre che tentano di ostacolarli. Le edizioni fisiche e digitali per Xbox Series X|S e PC sono ora disponibili per il pre-ordine. Ulteriori informazioni sulle diverse edizioni del gioco e sui bonus di pre-ordine sono disponibili sono disponibili a questo link. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

