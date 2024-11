F1 24: EA Sports annuncia la quarta stagione

EA Sports è entusiasta di annunciare la quarta stagione di contenuti del live service di F1 24, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Mentre la stagione 2024 di F1 corre verso un finale esaltante, l’emozione del campionato continua in-game. Unitevi a noi per celebrare le leggende di questo sport attraverso una serie di sfide che ne ricordano la legacy.

Questa stagione di contenuti live service ripercorrerà le straordinarie carriere dei più grandi piloti della Formula 1 e guarderà a tutte le cose incredibili che potrebbero accadere durante la stagione 2025. I giocatori di tutte le piattaforme potranno affrontare la nuova Sfida Pro Oscar Piastri sul circuito delle Americhe e rivivere le vittorie più memorabili di Lewis Hamilton con la Mercedes nella nuova Sfida Carriera.

Numerose e uniche ricompense e personalizzazioni dedicate al pilota sono in palio per i giocatori che superano una selezione degli scenari di gara iconici di Abu Dhabi 2021, Spa 2022 e Bahrain 2014. Dal 21 al 25 novembre i giocatori potranno godere di un weekend in free-to-play su tutte le piattaforme e i nuovi giocatori potranno acquistare il gioco con il 60% di sconto. F1 24 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4. Per maggiori informazioni sulla stagione 4 vi rimandiamo al seguente link. Come di consueto vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.