Overwatch 2: Blizzard annuncia un nuovo evento

Blizzard Entertainment ha da poco annunciato un nuovo evento per Overwatch 2 che inizierà oggi e durerà per tre settimane, intitolato Overwatch classic. Questo evento, segna il ritorno della modalità 6 contro 6, inoltre potrete avere ben due tank in squadra e nessun limite di selezione dell’eroe.

Ad accompagnare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Certo visto e considerato gli anni che il gioco si porta sulle spalle, sarebbe stato meglio se gli sviluppatori si fossero dedicati ad aggiornare il comparto tecnico del gioco, ora chiaramente non più al passo con gli standard grafici attuali. Ad ogni modo non è da escludere che in futuro questa idea possa venir presa in considerazione. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. Overwatch 2 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Di seguito trovate i requisiti richiesti da quest’ultima versione.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3 oppure AMD Phenom X3 8650

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Serie NVIDIA GeForce GTX 600, serie AMD Radeon HD 7000

DirectX: Versione 11

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 oppure AMD Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060/ GeForce GTX 1650 oppure AMD R9 380/AMD RX 6400 o Intel Arc A770

DirectX: Versione 11

Memoria: 50 GB di spazio disponibile