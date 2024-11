Steam Deck Oled: Valve svela una nuova colorazione del portatile

Il colosso americano Valve, ha da poco annunciato una nuova colorazione bianca, per Steam Deck Oled, che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 novembre. Questo nuovo modello avrà le stesse specifiche tecniche di quello già esistente, per cui i giocatori non si devono aspettare novità di rilievo per quanto riguarda le componentistiche interne. Valve, ha più volte sottolineato nel corso dei mesi, come un nuovo modello dell’Handheld verrà lanciato solo quando potranno offrire un vero e proprio salto in avanti a livello tecnologico. Di seguito trovate le specifiche tecniche dei due modelli di Steam Deck Oled disponibili.

Requisiti modello base di Oled:

Articoli Consigliati Overwatch 2: Blizzard annuncia un nuovo evento Spyro Reignited Trilogy: disponibile da oggi su Game Pass

Schermo OLED HDR 1280 x 800

Dimensione dello schermo 7,4″ in diagonale

Frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 W/h; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia

Requisiti del secondo modello di Oled.

Schermo OLED 1280 x 800 HDR con vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

Dimensione dello schermo 7,4″ in diagonale

Frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 W/h; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia con fodera rimovibile

Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.