Dragon’s Dogma 2: il director si unisce a LightSpeed Studios

Il team di sviluppo della divisione Games di Tencent, LightSpeed Studios, ha da poco annunciato che Hideaki Itsuno director di Dragon’s Dogma 2 si è unito al team di sviluppo. La software house si concentrerà principalmente sulla creazioni di nuovo giochi d’azione tripla-A. Itsuno in passato a diretto opere come Devil May Cry 4, Devil May Cry 2, Devil May 3 e del primo Dragon’s Dogma.

Itsuno ha inoltre dichiarato di essere molto entusiasta di questa sua nuova avventura nella games industry e di non veder l’ora di mettersi a lavoro su nuovo ed innovativi giochi d’azione. Ovviamente ora è troppo presto per scoprire quale sarà il primo progetto di questa nuova software house, pertanto non resta che attendere per saperne di più. Dragon’s Dogma 2 nel frattempo ha raggiunto l’impressionante cifra delle 3,3 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un risultato davvero notevole se si considera quanta concorrenza ci sia oggi nel genere dei giochi di ruolo d’azione. Ad ogni modo non è da escludere che qualche annuncio possa comunque venir fatto nel corso dei prossimi mesi, magari durante la nuova edizione degli Oscar americani del videogioco, i The Game Awards condotti dal giornalista americano Geoff Keighley. Anche se ovviamente, quest’ultima è solo una nostra ipotesi, e non vi nulla di ufficiale in merito. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

