Call of Duty Black Ops 6 e Warzone: annunciata la stagione 1

Activision ha da poco annunciato che la stagione 1 di Call of Duty Black Ops 6 e Warzone è disponibile da giovedì, 14 novembre, e con essa arrivano tantissimi nuovi contenuti.

Black Ops 6:

Cinque Mappe, Una Variante: Tre nuove mappe al lancio della Stagione 1 (6v6: Hideout, Extraction | Strike 2v2/6v6: Heirloom). A metà stagione i giocatori potranno godersi la nuova mappa Strike chiamata Racket, il ritorno della mappa Hacienda, e una versione natalizia di Nuketown

Nuove Modalità: Durante la stagione arriveranno nuove modalità, inclusa la nuova modalità Ransack, il ritorno della popolare modalità Prop Hunt a metà stagione, modalità a tempo limitato (LTM) e altro

Nuovo Equipaggiamento: Due nuovi perk e una scorestreak in arrivo durante la stagione, più una nuova Wildcard a metà stagione

Ranked Play: Il lancio più anticipato del Ranked Play nella storia di Call of Duty, arriverà poco dopo l’inizio della Stagione 1

Black Ops 6 Zombies:

Modalità Storia: Un’esperienza guidata per i fan che vogliono vivere la storia di Liberty Falls e Terminus, in arrivo al lancio della Stagione 1

Nuova Mappa a Metà Stagione: Una mappa completamente nuova e altri contenuti in arrivo nel corso della stagione

Tanti Nuovi Contenuti: Nuove Wonder Weapons, nuovo tipo di nemico, nuovo perk-a-cola, un Field Upgrade aggiuntivo, 18 nuovi potenziamenti e altro in arrivo

Warzone:

Benvenuti in Area 99: Esplora una stazione di armi top-secret dove le Nuketown sono state costruite e spedite ai siti di test. Dismessa per decenni, questa mappa Resurgence viene riaperta a tutti gli Operatori al lancio della Stagione 1

UI Semplificata: Dopo l’aggiornamento della Stagione 1, i giocatori potranno accedere facilmente a Call of Duty: Warzone o Black Ops 6 dalla schermata principale; Call of Duty: Warzone avrà anche la sua interfaccia individuale con miglioramenti simili a Black Ops 6

Modalità e Funzionalità: Si parte con le playlist Resurgence, Battle Royale e Plunder, seguite dal Ranked Play di Battle Royale a metà stagione e una varietà di nuove modalità a tempo limitato nel corso della stagione.

Integrazione Completa con Black Ops 6: Scendete in battaglia usando il sistema di loadout di Black Ops 6, con un nuovo slot dedicato al corpo a corpo, tre Perk e una Wildcard. Portate i vostri setup globali delle armi, accedete a un Gunsmith più snello e scegliete tra tutte le armi di Modern Warfare II, Modern Warfare III o Black Ops 6 sbloccate: oltre 170 armamenti

Innovazioni In-Game: Dall’Omnimovement all’uso di Emote e Spray, oltre al ritorno a un inventario semplificato e un vasto sistema di Progressione, Prestigio e Sfide da Black Ops 6

Urzikstan: Dato che il lavoro di sviluppo per integrare l’Omnimovement e altre innovazioni di Black Ops 6 è stato molto impegnativo, questa versione di Urzikstan è quella delle prime stagioni di Modern Warfare III, con la centrale elettrica Popov intatta, l’accesso ai bunker e la costruzione dell’Atlas Superstore ad Al-Sada Village.

Per maggiori informazioni a riguardo vi rimandiamo al seguente link. Per accompagnare l’annuncio il colosso americano ha anche pubblicato un trailer che come di consueto trovate alla fine della notizia. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.