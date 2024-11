Stellar Blade: svelata la data d’uscita del DLC

Il team di sviluppo Shift Up ha da poco annunciato la data d’uscita per il DLC di Stellar Blade in collaborazione con Nier Automata fissata per il prossimo 20 novembre. La software house ha anche pubblicato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa quaranta secondi, fa una veloce panoramica di tutti le novità che verranno inserite. Il contenuto aggiuntivo introdurrà diversi nuovi oggetti di cui trovate un elenco a seguire.

Introdotti 4 nuovi costumi.

Introdotto Un nuovo oggetto.

Introdotta la modalità foto.

Introdotto il negozio di Emil.

Per ora Stellar Blade è disponibile solo su PlayStation 5, ma un porting su PC dovrebbe arrivare nel prossimo futuro stando alle ultime dichiarazioni fatte dalla compagnia. Non si hanno informazioni invece per quanto riguarda l’arrivo del gioco su Xbox Series X/S. La compagnia ha anche espresso la volontà di lavorare ad un seguito del gioco, una volta terminato il supporto post-lancio. Non si hanno altre informazioni invece per quanto riguarda, nuovi contenuti aggiuntivi dopo quello che uscirà questo mese. Nier Automata è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

