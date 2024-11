Bleach Rebirth of Souls: annunciato un nuovo personaggio

Bandai Namco ha da poco annunciato l’arrivo del personaggio di Nelliel nel roster di Bleach Rebirth of Souls. Il colosso nipponico ha anche pubblicato un trailer dedicato a quest’ultimo che come al solito trovate alla fine della notizia. Il video della durata di circa un minuto si concentra principalmente sul gameplay, mostrando armi e stile di combattimento di Nelliel. Bleach Rebirth of Souls uscirà nel corso del 2025, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.

Al momento Bandai Namco, non ha svelato i requisiti tecnici della versione PC, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali a riguardo. Graficamente parlando il Bleach Rebirth of Souls si difende molto, bene mostrando un cel-shading davvero ricchissimo di dettagli, e che si avvicina molto allo stile del celebre anime. Ottimo anche il comparto degli effetti visivi, con particellari, illuminazione, scintillii vari ed esplosioni molto ben realizzati. Al momento non vi sono informazioni sul numero totale di combattenti che saranno inseriti nel gioco, pertanto non resta che attendere maggiori dettagli per saperne di più. Non è da escludere comunque che altri annunci, possano venir fatti nel corso dei prossimi mesi. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

