Watch Dogs e Minecraft: Star Comics svela i manga ufficiali

Nel mondo contemporaneo i canali per la diffusione di storie e opere sono ormai moltissimi. Ce ne sono due, però, che sono estremamente connessi da molti anni: i videogiochi e i manga. Molto spesso, sono state proprio le produzioni a fumetti a ispirare tanti videogames, con saghe ormai passate alla storia. Star Comics ha deciso di portare finalmente in Italia due manga legati a brand amatissimi dal pubblico: Watch Dogs Tokyo e Minecraft – Viaggio ai confini del mondo.

MINECRAFT

Minecraft non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del videogioco più venduto della storia, con 300 milioni di copie acquistate dai fan sparsi in tutto il globo. Uscito il 17 maggio 2009, il titolo ha saputo conquistare gli appassionati grazie alla sua grafica fatta di cubi e mattoncini e alla totale libertà d’azione. Nel corso degli anni, delle vere opere d’arte sono state create all’interno del mondo di gioco, arrivando addirittura a riprodurre la Notte Stellata di Vincent Van Gogh.

Per festeggiare il quindicesimo anniversario di questo incredibile titolo, sviluppato da Mojang e pubblicato da Microsoft, Star Comics porta in italia il manga ufficiale: MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO, con il primo e il secondo numero in arrivo il 26 novembre. L’opera offrirà una dimensione narrativa tutta nuova che promette di affascinare un pubblico vastissimo, a cominciare dai più piccoli, ma non solo. Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto e serializzata in Giappone da Shogakukan, questa nuova serie manga, totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani, introduce elementi narrativi freschi e coinvolgenti che rispecchiano l’entusiasmo e l’inventiva del gioco originale.

Con costruzioni innovative, combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco: creatività, collaborazione e scoperta continua. Pagine cariche di azione, umorismo e colpi di scena conquisteranno i lettori sin da subito, trasportandoli in un mondo parallelo fatto di pixel dove tutto è possibile e l’unico limite è la fantasia.

I primi due numeri di MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO, di Kazuyoshi Seto, sono in arrivo martedì 26 novembre, in fumetteria, libreria, negli store online e sarà possibile trovarli in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics.

Proprio durante la fiera milanese, presente dal 22 al 24 novembre a Rho Fiera Milano, i fan potranno incontrare Nico., Marcy e The Mark, tre celebri content creator di Minecraft, durante i meet & greet di cui saranno protagonisti.

Per maggiori informazioni a riguardo vi rimandiamo al seguente link. Come di consueto, vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.