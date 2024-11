Monster Hunter Outlanders: Capcom annuncia un nuovo gioco per mobile

TiMi Studio Group di Tencent Games e Capcom hanno annunciato un nuovo capitolo della serie Monster Hunter, intitolato Monster Hunter Outlanders e attualmente in sviluppo per dispositivi mobile.

Uscito originariamente nel 2004, Monster Hunter ha reso popolare la caccia co-op ai mostri giganti ed è diventato un grande successo per i giocatori di tutto il mondo. A differenza degli altri giochi per dispositivi mobili della serie Monster Hunter, Monster Hunter Outlanders è un gioco di sopravvivenza open world ambientato nell’universo di Monster Hunter.

TiMi Studio Group, noto per la realizzazione di esperienze AAA in ambiente mobile, con giochi come Age of Empires Mobile, Call of Duty Mobile e Pokémon Unite, sfrutterà il vasto mondo di Monster Hunter Outlanders per ambientare eventi e attività regolari, creando per la community straordinarie opportunità per divertirsi insieme con le avventure nel gioco.

“È arrivato il momento per i giocatori mobile di godere appieno di ciò che rende Monster Hunter uno dei franchise più amati nel mondo dei videogiochi“, ha dichiarato Dong Huang, producer di TiMi Studio Group. “Monster Hunter Outlanders non solo offre ai giocatori un’autentica esperienza di caccia, ma lo fa in un enorme mondo aperto con la community e i sistemi social che i giocatori desiderano oggigiorno“.

Attualmente il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma ci saranno diversi playtest prima della release. Le due compagnie, hanno anche pubblicato un primo trailer del gioco che come di consueto trovate alla fine della notizia. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.